Albanella, beni Ex Ersac al Comune: si punta a concludere l’iter

L’Amministrazione Comunale di Albanella, guidata dal Sindaco Renato Iosca, ha avanzato una richiesta alla Regione Campania per il trasferimento dei beni dell’ex Riforma Fondiaria. Questa richiesta riguarda la rete stradale del comprensorio di Albanella e tutti i fabbricati e le aree costituenti la Borgata di San Cesareo.

L’iter

L’iter di questa richiesta era già stato avviato negli anni scorsi, ma ora si spera che venga finalmente portato a termine. L’acquisizione degli immobili rappresenterebbe un’importante acquisizione per Albanella, che potrebbe usufruire di compendi immobiliari come il Borgo San Cesareo. Questi si presterebbero per molteplici scopi, come ad esempio esigenze istituzionali proprie, scolastiche, campi sportivi, luoghi di culto ed aggregativi.

Borgo San Cesareo

Il Borgo San Cesareo, infatti, originariamente doveva avere una funzione sociale con lo scopo di costituire un luogo di aggregazione dei contadini che risultavano aggiudicatari dei fondi agricoli. Tuttavia, attualmente lo stato di manutenzione non è adeguato al decoro urbano e alla sicurezza. Molti fabbricati sono in stato di abbandono e la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria si protrae oramai da oltre un sessantennio con la successiva alternanza degli enti di gestione.

Riqualificazione e ripristino delle infrastrutture esistenti

L’acquisizione degli immobili garantirebbe l’avvio di interventi di riqualificazione e il ripristino delle infrastrutture esistenti, che attualmente non sono sufficienti per garantire la sicurezza urbana e la pubblica e privata incolumità.

In conclusione, la richiesta avanzata dall’Amministrazione Comunale di Albanella per il trasferimento dei beni dell’ex Riforma Fondiaria costituisce un’opportunità importante per la riqualificazione di un’area che ha un grande valore storico e sociale per la comunità locale. Si spera che la richiesta venga accolta dalla Regione Campania e che si possano avviare presto i lavori per il ripristino di questi immobili.