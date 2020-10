Albanella: ex immobili Ersac in comodato al Comune

ALBANELLA. E’ stato sottoscritto ieri mattina in Regione, il contratto che concede al Comune il comodato d’uso gratuito, per 15 anni, dei locali ex-ERSAC di Borgo San Cesareo: l’attuale sede dell’Associazione La Panchina e l’ex Circolo.

Il contratto ne prevede un utilizzo esclusivo per finalità sociali di interesse generale.

“Grazie all’impegno dell’Assessore De Rosa e alla preziosa collaborazione del Settore regionale Demanio e Patrimonio mettiamo un primo tassello ad un progetto di acquisizione e/o disponibilità dei beni ex-ERSAC per la nostra Comunità finalizzato ad un utilizzo “sociale” di beni e strutture che hanno segnato la storia sociale ed economica di Albanella e di Borgo San Cesareo in particolare”, dice il sindaco Enzo Bagini.”

“L’impegno dell’Amministrazione sarà quello di proseguire lungo questa strada restando sempre aperti e disponibili a tutti i possibili contributi ideativi e progettuali che dovessero arrivare dalla Comunità”, conclude il primo cittadino.