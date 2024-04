Albanella: si ribalta trattore, ferito un 70enne

Pochi minuti fa in un uliveto sito nelle colline di Albanella, un uomo del posto ha avuto un incidente con il trattore mentre stava effettuando dei lavori nei campi ed è rimasto ferito.

La vicenda

A quanto pare il mezzo si è ribaltato e il 70enne è stato sbalzato a terra. In questi minuti sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine e sono giunti i soccorritori del 118. Necessario l’intervento di un eliambulanza per trasportare il ferito in ospedale.

Dalle prime indiscrezioni l’uomo sarebbe rimasto ferito ad una gamba e ad un braccio, ma risulterebbe cosciente.