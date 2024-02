Al via i voli all’aeroporto di Salerno, Esposito: «Una grande notizia per il territorio» | VIDEO

Volotea dal prossimo 11 Luglio garantirà quattro voli dall’aeroporto di Salerno, uno internazionale per la Francia ed altri per Cagliari, Catania e Verona.

La soddisfazione di Confesercenti

«È questa una grandissima notizia che era già nell’aria e per la quale si aspettava soltanto una certificazione dai vertici Gesac – dichiara il Presidente Provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito – così come sarà importante attendere con fiducia ulteriori notizie in tal senso per altre compagnie che speriamo presto sceglieranno lo scalo Salernitano e consentiranno così di favorire nei fatti il nostro territorio».