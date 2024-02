Al via espropri di case e terreni nel Vallo di Diano per il passaggio dell’Alta Velocità | VIDEO

Al via, le procedure per l’esproprio di terreni e immobili nelle aree del Vallo di Diano interessate dal passaggio della linea ferroviaria dell’Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato, infatti, l’avvio della Conferenza dei servizi per la definizione del vincolo preordinato all’esproprio o all’asservimento delle zone coinvolte.

La spesa prevista per le espropriazioni, gli asservimenti e le occupazioni temporanee ammonta a circa 100 milioni di euro e coinvolgerà gli 8 comuni del Vallo di Diano attraversati dalla linea ferroviaria. Il progetto complessivo ha un costo di 8 miliardi di euro e i lavori dovrebbero iniziare nel 2025 per concludersi nel 2032.

Ecco i comuni interessati

I comuni interessati dagli espropri sono Sala Consilina, Polla, Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula, Sassano, Sant’Arsenio e Casalbuono. In totale, sono previsti 1518 provvedimenti di esproprio, asservimento o occupazione temporanea, tra cui 103 immobili, molti dei quali abitati, e oltre 1400 terreni, vigneti, prati e pascoli.