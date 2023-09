Agropoli, tutto pronto per tornare tra i banchi: inizio del servizio trasporto scolastico per l’anno scolastico 2023/24

Si avvicina l’inizio del nuovo anno scolastico 2023-2024, e il Comune di Agropoli desidera fornire importanti dettagli relativi al servizio di trasporto scolastico per garantire una transizione agevole per gli studenti e le loro famiglie. Gli utenti che hanno presentato domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico sono invitati a prestare attenzione alle scadenze. Entro sette giorni, è fondamentale procedere al pagamento della quota prevista, come indicato nella tabella delle fasce di contribuzione reperibile qui per ulteriori dettagli.

Modalità di Pagamento

Per usufruire del servizio di trasporto scolastico, è obbligatorio effettuare il pagamento tramite due modalità:

Abbonamento Mensile o Annuale mediante Bonifico Bancario/Postale: L’importo dovuto deve essere trasferito tramite bonifico bancario o postale, intestato al Comune di Agropoli, utilizzando l’IBAN: IT53F0706676020000000402995. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino postale intestato al Comune di Agropoli, con codice di pagamento postale (c.c.p.) n. 18945840, specificando la causale “trasporto scolastico.”

Ritiro dell’Abbonamento: Una volta effettuato il pagamento, l’abbonamento dovrà essere ritirato presso gli Uffici Istruzione e Servizi Sociali del Comune. Si prega di presentare la ricevuta dell’avvenuto pagamento come prova.

Inizio del Servizio: Il servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado presenti sul territorio di Agropoli sarà attivo a partire dal 13 settembre 2023.

Le info utili

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, non esitate a contattare i seguenti numeri telefonici: 0974/827442 – 0974/827427 – 827490.