Agropoli, scoperto mentre abbandona rifiuti: sanzionato capaccese

A seguito di un mirato servizio di appostamento notturno teso ad identificare gli autori di scarichi illegali di rifiuti, nella tarda serata di venerdì 28 luglio, alle ore 23.45 circa, personale della polizia locale di Agropoli ha colto in flagranza una persona di Capaccio Paestum, titolare di una struttura ricettiva, nell’atto di depositare illecitamente rifiuti urbani non differenziati, stipati in cinque sacchi di plastica, sul suolo pubblico di Via Francia del comune di Agropoli. La persona è stata identificata e sanzionata, con l’obbligo di ripulire il suolo pubblico dai rifiuti.

La sanzione

È stata elevata una sanzione di 216,00 € per la violazione del codice della strada nonché contestate le violazioni al regolamento di polizia urbana e al regolamento sulla Tari del comune di Agropoli.

Al vaglio della polizia municipale anche le violazioni amministrative e penali del Testo Unico Ambientale atteso che trattasi del titolare di una attività produttiva