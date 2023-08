Agropoli: presentata interrogazione sull’Oasi Naturalistica Trentova – Tresino

Sta suscitando malcontento la situazione in cui versano i sentieri di Trentova Tresino ad Agropoli. Da quando l’area non è più gestita dalle associazioni di categoria che si occupavano della cura dei sentieri, scarsa manutenzione e spazzatura appare evidente agli occhi di abituali cittadini frequentatori di quei luoghi e soprattutto turisti che spesso scelgono i sentieri di Trentova Tresino per una camminata rigenerante. Ne sono la testimonianza le foto scattate negli ultimi giorni.

L’intervento del consigliere Massimo La Porta

Ad intervenire sull’oasi naturalistica di Trentova con una mozione che presenterà al prossimo Consiglio Comunale è anche il consigliere di minoranza Massimo La Porta, rientrato da poco nell’assise pubblica dopo uno stop di 100 giorni.

“50 ettari di proprietà del Comune di Agropoli restano ancora, a distanza di anni, senza gestione nonostante un percorso tracciato. E nel frattempo, il sito patrimonio UNESCO continua a essere usato come discarica di rifiuti. Oggi ritorno dopo alcuni mesi qui, in mezzo ad una vegetazione e un mare stupendo, in un totale stato di abbandono, dove i sentieri si stanno chiudendo, le discese nelle calette tutte divelte, tavoli e panche in stato di degrado e soprattutto sono stati tolti i barbecue fondamentali per evitare i punti fuochi improvvisati con un rischio incendio altissimo”, osserva La Porta.

Secondo il consigliere di minoranza “per problemi politici, non viene deciso dall’amministrazione Mutalipassi a chi affidare la gestione dell’area, al fine di sviluppare sinergie con le associazioni e operatori del settore e costruire a più mani un serio progetto di valorizzazione”.

Le richieste

“Intanto, considerata la situazione disastrosa – sottolinea La Porta – in qualità di Consigliere Comunale della Città di Agropoli, ho chiesto al funzionario responsabile di far intervenire urgentemente l’Agropoli Cilento Servizi per tenere pulita l’area”.