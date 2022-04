Agropoli: ok al ripristino dei sentieri Trentova- Tresino

AGROPOLI. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, intende avviare un progetto di promozione, valorizzazione; ripristino e cura degli antichi sentieri nell’area naturalistica tra Trentova- Tresino e il vallone grazie all’ausilio dei volontari locali.

Ripristino dei sentieri: il progetto

Le finalità del progetto, sono da ricercare nelle volontà dell’Ente di rendere l’area di Trentova una delle Oasi più belle del Sud Italia. Le attività avranno come protagonista l’Associazione Trekking Cilento Agropoli che da tempo garantisce servizi per la fruibilità sportivo- naturalistica e culturale dei diversi percorsi. Il recupero dei sentieri ha permesso accrescere l’offerta del turismo naturalistico e dello sport all’aria aperta come attività di trekking, mountain bike.

L’amministrazione e i volontari dell’associazione, nello specifico, puntano a ripristinare e riqualificare la rete dei sentieri e dei percorsi già esistenti nell’area naturalistica; attrezzandoli adeguatamente così da renderli più fruibili possibili. In particolare: Cala scoglio del sale, cala pastena, cla blu, sentiero ponti di pietra, sentiero le conche, sentiero belvedere.

La Città di Agropoli, rappresenta una importante realtà nella Regione per le sue caratteristiche socio- culturali ed ambientali; la sua posizione strategica di accesso al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il commento

“E’ una nostra priorità valorizzare le bellezze ambientali, paesaggistiche e naturalistiche della Città. Stiamo operando da anni in questo senso, dando centralità alla promozione turistica e l’area Trentova- Tresino che è quella di maggior risalto e che rientra tra le bellezze riconosciute dall’Unesco”. così da palazzo di città.