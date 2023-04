Agropoli, morte Carlo Vitolo: Corte d’Appello ribalta sentenza per due infermieri

Assolti in appello due infermieri, uno di Montesano sulla Marcellana e l’altro di Sant’Arsenio, condannati in primo grado per la morte di Carlo Vitolo il 40enne di Agropoli deceduto mentre era ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Sant’Arsenio.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte di Appello di Potenza ha modificato la condanna in primo grado per i due infermieri difesi dagli avvocati Rinavaldo Lagreca e Sandra Cupersito.

Questi, infatti, sono stati assolti “perché il fatto non sussiste”. La decisione della Corte d’Appello di Potenza ha riformato la sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Lagonegro per difetti nella metodologia nella consulenza tecnica disposta dalla Procura di Potenza.

Il ricorso in Cassazione

La Corte fornirà le motivazioni della sentenza entro 60 giorni. La Procura generale che aveva chiesto conferma della sentenza di primo grado potrebbe impugnare la sentenza con ricorso in Cassazione.

Al momento resta pendente presso il Tribunale di Lagonegro la posizione di soltanto uno dei medici coinvolti nella vicenda.