Agropoli, lite tra padre e figlio: parte colpo di pistola

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16 in via Alcide De Gasperi ad Agropoli. Forse a margine di una lite familiare o una discussione tra padre e figlio sarebbe partito un colpo di pistola che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe preso di striscio il più giovane. La dinamica non è ancora chiara ma pare che il padre possa aver sparato da una finestra di uno stabile, da appurare se con una pistola vera o una scacciacani.

Indagini in corso

Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri della compagnia di Agropoli, con il luogotenente Carmine Perillo.

I militari stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. In queste ore si sta procedendo ad interrogare i coinvolti e i testimoni e a raccogliere le necessarie informazioni utili alle indagini.

Alcuni conoscenti hanno mostrato sorpresa per quanto accaduto, considerato che tra padre e figlio, almeno in apparenza, non si erano mai registrate liti accese e violente.

Per fortuna l’uomo all’indirizzo del quale sarebbe partito il colpo è in buone condizioni, se l’è cavata solo con un grosso spavento.