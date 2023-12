Agropoli, escursionista cade lungo il sentiero di Trentova: salvato da 118 e carabinieri

Attimi di paura questo pomeriggio lungo uno dei sentieri che dallo scoglio del Sale, raggiunge l’area naturalistica di Tresino. Un uomo di 36 anni residente a Torino che si trovava con alcuni amici, è inciampato in uno sperone di roccia che affiorava dal terreno finendo rovinosamente a terra e procurandosi una probabile lesione ad una gamba.

I soccorsi

Gli amici hanno immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa e un’auto medica. Intervenuta pure una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Agropoli.

Presente sul posto, inoltre, Pietro Faniglione, presidente dell’associazione trekking Cilento Agropoli. Considerato il percorso impervio sono stati proprio i militari con una Jeep a raggiungere il malcapitato e a trasportarlo sull’ambulanza che lo ha poi trasferito presso l’ospedale di Vallo della Lucania per accertamenti. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

La sicurezza dei sentieri

Quanto accaduto oggi ripropone con forza la questione della manutenzione dei sentieri che, come evidenziato da Faniglione, finché l’associazione è stata responsabile della gestione dell’area veniva effettuata periodicamente.