Agropoli, automobilista bloccato un’ora nel parcheggio Landolfi. «Presenterò denuncia»

Ancora disagi questa mattina presso il parcheggio dell’ex campo sportivo Gino Landolfi di Agropoli. Un cittadino ha segnalato di essere rimasto bloccato per un’ora all’interno dell’area sosta automatizzata senza riuscire ad uscire nonostante fosse in possesso dell’abbonamento.

I fatti

L’episodio è accaduto questa mattina intorno alle 5:45. L’automobilista, un noto negoziante della zona, ha detto di aver provato ripetutamente a far alzare la sbarra alzando il ticket senza risultati.

Del caso sono stati informati anche i carabinieri della compagnia di Agropoli che nulla hanno potuto fare se non tentare di contattare personale del Comune ma senza risultato almeno fino alle 6.45 quando finalmente è stato possibile sbloccare la sbarra.

I precedenti

Quanto avvenuto non è un episodio nuovo. Il parcheggio automatizzato ha creato anche in passato non pochi disagi ai cittadini che hanno protestato ripetutamente. Si sperava che i disagi iniziali fossero dovuti soltanto ad un periodo di rodaggio, ma così non è stato poiché in più circostanze si presentano problemi.

In molti chiedono che la sosta resti gratuita, così come avvenuto durante il periodo natalizio. In questo modo si garantirebbe una boccata d’ossigeno anche ai commercianti del centro. La necessità di pagare un ticket e i disagi ripetuti, infatti, disincentivano a parcheggiare.

Intanto su quanto avvenuto questa mattina l’automobilista rimasto bloccato nel parcheggio ha annunciato che presenterà denuncia ai carabinieri.