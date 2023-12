Agropoli, «poca affluenza sul parcheggio Landolfi? Troppi disservizi, si ha paura di entrare»

Automobilisti “ostaggio” del parcheggio sull’ex campo Landolfi ad Agropoli. Continuano le segnalazioni relative ai disagi che hanno quanti lasciano in sosta la loro auto nel parcheggio automatizzato del centro.

Parcheggio Landolfi, i disagi

In particolare diverse persone segnalano difficoltà ad uscire dopo aver parcheggiato. C’è chi ha problemi a pagare, chi segnala che la sbarra non si alza, costringendo gli automobilisti a restare all’interno in attesa di un intervento manuale.

«Possiedo un abbonamento, ieri mattina dovevo andare a lavoro ma sono rimasta chiusa nel parcheggio poiché la sbarra non si alzava. Soltanto dopo alcune chiamate sono intervenuti i vigili e sono riuscita ad uscire», dice una donna residente in centro.

Le altre criticità

Ma c’è anche chi segnala difficoltà nel pagare con la carta di credito o il bancomat: «Per alcuni giorni il servizio era fuori servizi e così non avendo spiccioli ho dovuto prima chiedere a qualche negoziante il piacere di cambiarmi i soldi. Solo successivamente ho lasciato il parcheggio. E se qualcuno non avesse avuto contanti come avrebbe dovuto fare?».

Quest’ultimo problema è stato risolto ma le criticità continuano ad essere segnalate periodicamente.

«Anziché fare marchette si preoccupino di risolvere queste criticità e di ascoltare i problemi della comunità. Se il Landolfi è vuoto è anche perché c’è paura di parcheggiare», dice una cittadina.

Il parcheggio automatizzato sull’ex campo sportivo Landolfi è stato attivato nel pieno della stagione estiva e già in quell’occasione si segnalarono non pochi problemi. Oggi la situazione è certamente migliore ma i disagi continuano talvolta a presentarsi.