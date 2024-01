Agricoltura, Pellegrino (IV): “Si rinnovi esonero Irpef per intero comparto, Governo recepisca emendamento al Milleproroghe del Gruppo Parlamentare Italia Viva”

“Ringrazio il Gruppo Parlamentare di Italia Viva, in particolare l’Onorevole Maria Chiara Gadda, per aver proposto l’emendamento al Milleproroghe per chiedere che venga reintrodotto l’esonero dell’Irpef per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli. Una misura introdotta nel 2016 dal Governo Renzi, sempre confermata fino a oggi e non prorogata dal Governo di centro-destra. Un’ importante forma di sostegno per il settore agricolo, un pilastro nelle facilitazioni fiscali di cui il comparto ha bisogno”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale.

Agricoltura, settore importante per il nostro Paese

“L’agricoltura – ha continuato Pellegrino – rappresenta un settore importante nel nostro Paese e registra un crescente interesse da parte dei giovani che investono nel comparto. L’esonero dell’Irpef rappresenta senza dubbio una spinta concreta a incentivare la scelta, un volano indispensabile per un settore nevralgico colpito troppo spesso da criticità territoriali e cambiamenti climatici che lo mettono in ginocchio. In Campania quello dell’agricoltura è un settore vitale, insieme all’Assessore Nicola Caputo sono tanti gli sforzi e le iniziative messe in campo per avvicinare i giovani, tutelare gli imprenditori agricoli e valorizzare il patrimonio agroalimentare di grande pregio. L’auspicio è che il Governo possa recepire l’emendamento del Gruppo Parlamentare di Italia Viva”. Ha concluso Tommaso Pellegrino.