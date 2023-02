Aggredisce carabinieri e personale di vigilanza per entrare in Procura: arrestato

Ieri, i carabinieri della Compagnia di Salerno sono stati protagonisti di un’attività di controllo e monitoraggio del territorio che ha portato all’arresto di Y.H.colto in flagrante reato. L’uomo è stato accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché di danneggiamento aggravato.

Straniero arrestato: i motivi del provvedimento

Secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali, lo straniero si sarebbe presentato al varco d’ingresso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, e alla richiesta dei motivi dell’ingresso avrebbe reagito violentemente aggredendo i carabinieri e il personale di vigilanza di servizio.

L’episodio

L’uomo avrebbe inoltre tentato di sottrarsi all’arresto, danneggiando i vetri di un’autovettura di servizio dell’Arma. L’episodio ha scatenato un’operazione di arresto immediata, che ha portato alla cattura dell’aggressore.

Si tratta di un reato grave. Gli inquirenti stanno approfondendo le indagini per ricostruire le cause dell’aggressione e per accertare eventuali complicità in merito.