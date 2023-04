Ad Omignano arriva Vincenzo Schettini: il prof. di fisica amato dai ragazzi

Il prossimo 18 maggio, si terrà ad Omignano Scalo, in Piazza S. Antonio, il Cilento Science Day, evento rivolto ai ragazzi delle scuole del territorio ed organizzato dalla IES, Consac Infrastrutture, con il patrocinio del Comune di Omignano. La manifestazione, promossa dalla consigliera comunale Lucia Feo, vedrà come super ospite Vincenzo Schettini, professore di fisica amato dai ragazzi per le sue “lezioni” sui social.

Chi è Vincenzo Schettini

Non è solamente il docente dell’Istituto “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte, in provincia di Bari. Vincenzo Schettini, 46 anni, professore di fisica ed autore del libro “La Fisica che ci piace” – per Mondadori – da diversi anni è diventato una vera star del web.

Molto amato dai giovanissimi per la sua accuratezza e semplicità nello spiegare le dottrine della fisica. Più di 800 mila follower sul TikTok, oltre 580mila sulla pagina Instagram e 379mila sul canale YouTube, Schettini rispecchia l’ideale del prof. che ogni allievo sogna di avere nella propria scuola.

Cilento Science Day: l’iniziativa ad Omignano

Il 18 maggio, Vincenzo Schettini sarà proprio ad Omignano Scalo per trascorrere una giornata insieme ai ragazzi ed ai docenti degli istituti superiori del territorio cilentano, pronti a raccogliere consigli, metodi di insegnamento ed approccio con i più giovani. I ragazzi saranno impegnati in laboratori didattici proprio con il prof. Schettini; più in là saranno svelati i dettagli dell’evento.