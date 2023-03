Grande successo per l’A.S.D. Fasana di Omignano Scalo: 5 ginnaste ottengono il pass per la finale Nazionale della gara “CSEN”

L’A.S.D. Centro Ginnastica Fasana di Omignano Scalo, ha ottenuto importanti risultati alla gara CSEN di Specialità ed Eccellenza svoltasi domenica 26 marzo presso il Gymnasium Scafati.

Ecco chi si è classificato per la finale Nazionale

Cinque ginnaste agoniste della squadra, allenate dal tecnico FGI e Csen Rosa Maria Esposito, sono riuscite ad ottenere il pass per la finale Nazionale a Cesenatico.

La vittoria più importante è stata quella di Adelaide Consalvo, che ha vinto il campionato regionale di Eccellenza categoria esordienti, classificandosi al primo posto.

Un risultato che ha fatto la felicità della squadra e di tutto il Cilento. Francesca Perna, Federica Bianco, Simona di Arienzo e Martina Ruggiero hanno invece ottenuto il pass per la Nazionale nel campionato di Specialità.

In particolare, Francesca Perna si è classificata al secondo posto nella classifica assoluta a tutti gli attrezzi nella categoria Senior, mentre Federica Bianco ha conquistato il terzo gradino del podio nella stessa classifica nella categoria Allieve.

Martina Ruggiero, invece, ha ottenuto il quarto posto sia al mini trampolino che alla trave. Infine, Simona di Arienzo ha conquistato il secondo posto nel corpo libero e nella trave, il quarto posto al mini trampolino e il terzo posto nel volteggio.

Le parole dell’Istruttrice Rosa Maria Esposito

“Pratico ginnastica da quando avevo sei anni, ho preso parte a diverse gare importanti in federazione, ma adesso dedico tutto il mio tempo alle mie allieve-ci racconta emozionata Rosa Maria.

La passione per la ginnastica è nata da una bimba irrequieta che aveva trasformato casa in una palestra. Il divano faceva da trave e corpo libero, il letto da trampolino e volteggio e mi arrampicavo ovunque pensando di fare parallele.

Una bimba con tanti sogni nel cassetto

Una bambina a cui piaceva camminare più sulle mani che sui piedi. Una volta tornata da scuola, prendevo i miei pupazzi preferiti, li mettevo tutti in fila e da lì iniziava la mia lezione di ginnastica.

Forse parlare al passato è sbagliato perché ancora oggi-continua Rosa Maria-preferisco guardare il mondo a testa in giù. Lo sport, in particolare questa disciplina, mi ha dato tanto.

Mi ha spesso messa davanti a delle scelte, mi ha fatta maturare, crescere, mi ha resa forte. Spesso mi sono ritrovata a sfidare qualcuno che non volevo sfidare, curare un infortunio che non volevo subire, a perdere una gara che non volevo perdere, ad affrontare le mie paure trasformandole nei mie punti di forza, e raccogliere i frutti di tutti i sacrifici in palestra vincendo le competizioni più ambite.

Il potere dei sogni che diventano realtà

La ginnastica mi ha fatto capire che in fin dei conti resta sempre a noi il potere di scegliere come giocare la partita che il destino ci mette davanti.

E mi ha fatto credere che almeno sul campo la volontà prevale sulla casualità. Oggi quello che so, da istruttrice e da atleta, cerco di trasmetterlo alle mie bambine.

Ho un rapporto speciale con ognuna di loro, riesco a capirle anche solo con uno sguardo.

E c’è un preciso istante, quello dove devo convincerle che possono farcela..quando devo bilanciare le emozioni, le mie e le loro, perché so che qualunque cosa accadrà l’avremo costruita insieme.

La vittoria alla gara regionale di Eccellenza e Specialità ci ha dato la carica di voler fare sempre meglio. Abbiamo dei progetti futuri, stiamo costruendo il nostro cammino che è iniziato con il primo passo.

In cuor nostro sappiamo che le cose belle accadono soltanto a chi ci prova. La vittoria alla gara regionale ha dato alla squadra la carica giusta per voler fare sempre meglio e per costruire insieme un cammino che si sta muovendo verso il futuro con grandi progetti”.

L’impegno del Centro

La ASD Centro Ginnastica Fasana è convinta che le cose belle accadono solo a chi ci prova e che, con la volontà giusta, ogni obiettivo può essere raggiunto.