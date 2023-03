La Danza e Ginnastica Kodokan eccelle con Filomena Marmo al torneo Regionale Gold Italia

Ancora importanti successi per la Danza e Ginnastica Kodokan. Il sodalizio del Vallo di Diano infatti ha preso parate, ieri, al torneo Regionale Gold Italia che si è svolto al Palafusco di Angri con 3 ginnaste.

Ecco le premiate

Ottimo il risultato ottenuto dalla giovanissima Filomena Marmo di 10 anni che ha conquistato il gradino più alto nella classifica assoluta, staccando di oltre tre punti la seconda, arrivando prima al Corpo libero e prima alla Fune. Questi risultati permettono a Filomena di approdare alla fase regionale prevista ad inizio maggio in Lombardia.

Un risultato eccellente per le ginnaste

Filomena, inoltre, ha ottenuto il punteggio all’artistico e all’esecuzione più alto di tutta la gara (fra tutte le categorie), quindi è stata la ginnasta che in gergo viene definita “ più pulita” di tutta la manifestazione. Naturalmente vista l’ottima esecuzione ha ottenuto anche tanti complimenti dalla giuria.

Le altre due ginnaste in gara erano Laura Barone che si classifica quinta e Sara Trotta che si è classificata settimana. E’ sfumata, per pochissimo, 0.075 di punto, nel campionato individuale Silver LE la possibilità di salire sul podio, per Vincenza Marmo che si è classificata quarta.