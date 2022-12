La valdianese Sara Trotta è campionessa nazionale nella specialità del Nastro ai Campionati di Ginnastica Ritmica di Rimini

Primo successo per la Danza e Ginnastica Kodokan nelle finali nazionali di Ginnastica ritmica a Rimini. La ginnasta Sara Trotta, infatti, si è laureata campionessa nazionale nella specialità del Nastro con il bellissimo punteggio di 12.950 alle finali Nazionali di Ginnastica Ritmica in corso a Rimini, nel corso dell’evento “Festa a Rimini”.

Il successo della giovane Sara Trotta

Una performance incredibile che ha fatto sì che conquistasse il Campionato individuale Silver LE categoria A3. Ottavo posto per la giovane atleta valdianese anche nella specialità Fune. Per il Campionato LE A4 invece, sfiora il podio per una manciata di decimi di punto, Vincenza Marmo che ottiene il quarto posto alla fune e il sesto al nastro. Due ottimi risultati, comunque.

Il risultato di squadra

Per il Torneo Winter Club le Allieve, la squadra formata da Siria Giallorenzo, Vincenza Marmo e Sara Trotta si classifica fra le prime dieci società più forti d’Italia, ottenendo il sesto posto. A Rimini si continua con le competizioni Nazionali fino a domani.