Ad Agropoli il progetto Élite, per far crescere la prestazione sportiva

È stato recentemente presentato il progetto Élite, promosso e presentato dal Presidente dell’Atletica Agropoli, Angelo Palmieri. Il gruppo di lavoro è composto da Gianluca De Luca come Direttore Tecnico, il Dott. Eugenio Tabano come Nutrizionista, il Dott. Luigi Pisani come Fisioterapista e Francesco Grieco come Responsabile Comunicazione dell’Atletica Agropoli.

Il progetto

Il progetto sarà inizialmente rivolto a 12 atleti, ma sarà presto aperto a chiunque ne faccia richiesta. Élite è un progetto che mette al centro dell’attenzione l’atleta, aiutandolo a crescere a 360 gradi.

Ciò sarà reso possibile attraverso la prevenzione degli infortuni e l’alimentazione corretta. Il Dott. Luigi Pisani sottolinea l’importanza di una corretta assistenza fisioterapica ed osteopatica per alleggerire il sovraccarico dovuto agli allenamenti e gli eventi traumatici che l’atleta può incontrare, migliorando le prestazioni sportive. Mentre il Dott. Eugenio Tabano sottolinea l’importanza dell’alimentazione corretta per ottenere prestazioni migliori e una salute ottimale.

Il progetto Élite non è solo rivolto agli atleti, ma anche ai tecnici. Attraverso videoconferenze e veri e propri stage, i tecnici avranno la possibilità di discutere e scambiare opinioni sulle nuove metodologie di allenamento, aprendo una fase di confronto.

Inoltre, gli atleti avranno la possibilità di allenarsi insieme, migliorando la competizione reciproca. La comunicazione è un altro aspetto importante del progetto Élite.

Le finalità

Il Responsabile Comunicazione, Francesco Grieco, fornirà nozioni sul come essere presenti online e diventare un punto di riferimento per altre persone, trasmettendo messaggi positivi.

In sintesi, il progetto Élite vuole dare una nuova spinta alla crescita sportiva ed umana degli atleti coinvolti e anche ai tecnici che li accompagnano, promuovendo l’importanza della prevenzione degli infortuni, dell’alimentazione corretta e della comunicazione efficace.