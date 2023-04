Ad Eboli al via le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro. Il Cammino è partito.

Con una simbolica cerimonia tenutasi nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia è stato dato il via alla prima tappa della manifestazione di apertura per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro.

Il gruppo dei camminatori

Un gruppo di cinque “camminatori”, guidati da Antonio Gasparro, presidente della Deltatletica ebolitana Valle del Sele, percorrerà a piedi la “vita” del letterato lucano che, insieme a Carlo Levi, intese dare voce al mondo dei contadini. Tappa finale Tricarico dove Scotellaro nacque.

I camminatori: Antonio Gasparro, Armando Casiello, Emilio Di Biase, Paola Chiari e Adriano Naimoli. Lungo il percorso si uniranno atleti dei luoghi raggiunti e ad ogni tappa si terranno iniziative di accoglienza e culturali, con convegni, dibatti, mostre per ricordare la figura di Scotellaro che, trascurato per troppi anni, è invece uno dei simboli del sud operoso e ricco di cultura, sindaco socialista, letterato, sempre in prima linea nella difesa degli ultimi.

Le associazioni

Alla presenza dei rappresentanti delle associazioni coinvolte, Svimar – presidente Giacomo Rosa , Fondazione Gaeta C.S. Carlo Levi – presidente Rosaria Gaeta, Pro Loco Eboli – presidente Enrico Tortolani, Rocco Scotellaro .- Ribellarsi si può – presidente Luigi Nobile, dei rappresentanti istituzionali dei Comuni di Battipaglia – assessore alla Cultura Silvana Rocco, Serre – assessore alla Cultura Gemma Luciani, Sicignano degli Alburni – assessore alla Cultura Elisabetta Cristaino, Buccino – assessore alla Cultura Anna Ferrara e S.Angelo La Fratte – sindaco Michele Laurino, il gruppo ha lasciato la casa comunale, accompagnato fino alle porte della città, per avviarsi alla volta della prima tappa nel Comune di Serre.

All’atto della partenza il Sindaco Mario Conte ha firmato la pergamena che riporta tutte le tappe de “Il Cammino”, così come faranno i sindaci delle tappe successive per tessere un filo ideale che collegherà, attraverso la simbolica marcia, tutti i luoghi del poeta.