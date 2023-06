Ad Atena Lucana fervono i preparativi per il festeggiamenti in onore di Maria SS. Colomba e Sant’Antonio

I festeggiamenti in onore di Maria SS. della Colomba e Sant’Antonio ad Atena Lucana si avvicinano sempre di più, e l’intera comunità è in fermento per l’evento di grande importanza e spiritualità che si terrà il 1° e il 2 luglio 2023.

Quest’anno, per la prima volta, le celebrazioni delle due figure religiose si svolgeranno contemporaneamente, creando un’occasione unica di gioia, devozione e unione per tutti i partecipanti.

Ecco il programma delle celebrazioni

Le celebrazioni avranno inizio il sabato 1° luglio, con un tocco di solennità e riflessione. Alle ore 10:00, la statua di Sant’Antonio partirà dal Santuario di San Ciro, accompagnata dalla straordinaria presenza della Reliquia ex corpore del Santo, e si dirigerà verso la cappella agli Arnici.

Questo percorso diventerà un momento di profonda devozione e riflessione per coloro che parteciperanno, consentendo loro di sentire la presenza spirituale del Santo lungo il cammino.

Alle ore 12:00, all’esterno della cappella di Sant’Antonio, si terrà una solenne Santa Messa presieduta da Don Pasquale Pellegrino, custode della preziosa Reliquia. La messa rappresenterà un momento di preghiera e ringraziamento per la presenza di Sant’Antonio nella vita dei fedeli, un’opportunità di unirsi in preghiera e di esprimere gratitudine per le grazie ricevute.

Al termine della messa, intorno alle ore 13:30, la comunità avrà l’opportunità di condividere un pranzo conviviale nell’area adiacente alla cappella di Sant’Antonio. Questo momento offrirà un’occasione preziosa per riunirsi, stringere legami e celebrare l’occasione in un’atmosfera festosa e fraterna.

Il rettore e il Comitato hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa e invitano tutti a proporre idee e pensieri per riprendere “vecchie” e “nuove” tradizioni di tutte le feste di Atena, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e di appartenenza.

Alle ore 18:00, si svolgerà una seconda Santa Messa, seguita dalla suggestiva processione di rientro nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Lungo il percorso, la statua di Maria SS. della Colomba accompagnerà i partecipanti, creando un’atmosfera di profonda spiritualità e devozione. Questo momento culminerà la prima giornata di festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, lasciando nell’animo di tutti un sentimento di gratitudine e comunione.

Un programma che unisce fede e tradizione

Le celebrazioni in onore di Maria SS. della Colomba proseguiranno il giorno successivo, domenica, con due messe presso la chiesa di Santa Maria Maggiore. Alle ore 07:30 e alle ore 11:00, i fedeli avranno l’opportunità di partecipare a questi momenti di preghiera, che rappresenteranno un’occasione per rinnovare la loro fede e condividere momenti di profonda spiritualità insieme agli altri membri della comunità.

La solenne Santa Messa, alle ore 18:00, seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese. La processione, caratterizzata da canti e preghiere, renderà omaggio alla venerata Maria SS. della Colomba, suscitando un profondo sentimento di devozione e gratitudine in tutti coloro che parteciperanno. Le strade si riempiranno di fede e speranza, creando un’atmosfera unica di comunione e spiritualità.

Il programma civile

Infine, per concludere in bellezza i festeggiamenti, alle ore 21:00 nella nuova location di Piazza Europa, si terrà uno spettacolo musicale della “The Roby Orchestra”. Questa esibizione garantirà intrattenimento e allegria per tutta la comunità, offrendo un modo piacevole per concludere i giorni di festa in onore di Maria SS. della Colomba e Sant’Antonio.

Sarà un momento di gioia condivisa, in cui i residenti potranno godere della musica e del ritmo, lasciandosi trasportare dall’energia positiva dell’evento.

I festeggiamenti in onore di Maria SS. della Colomba e Sant’Antonio ad Atena Lucana promettono di essere un’esperienza indimenticabile, un’occasione per rafforzare la fede e l’unità della comunità.