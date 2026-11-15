Achik risolleva la Salernitana: i granata stendono il Catania per 1-0 all’Arechi

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La Salernitana rialza la testa dopo cinque sconfitte di fila e piega il Catania per 1-0 in uno stadio “Arechi” a Salerno deserto e in modalità contestazione. A prendersi la copertina è Achik, autore della rete che decide il match grazie a un tiro a giro di pregevole fattura. Con questo successo i granata confermano il proprio trend contro le grandi del torneo e salgono a quota 18 punti in classifica, portandosi a una sola lunghezza dalla zona playoff. Un’ottima boccata d’ossigeno per il tecnico Vito Di Bari, che festeggia così la prima vittoria sulla panchina granata.

Le formazioni

È un momento difficilissimo per la Salernitana, che si trova ad affrontare il Catania in un “Arechi” vuoto e con i pensieri rivolti ai fatti di cronaca che hanno turbato uno spogliatoio già fragile. Il tecnico Vito Di Bari prova a dare la scossa cambiando diversi uomini, soprattutto nel reparto arretrato, e virando verso il 4-2-3-1: Galeotti; Llano, Celiento, Heinz,Zoia; Tascone, De Boer; Cardoni, Achik, Villa; D’Ursi.

Risponde l’allenatore degli etnei Longo, che schiera i suoi con il 3-4-2-1: Dini; Cabianca, Allegretto, Ierardi; Cabianca,Bruzzaniti, Caligara, Quaini, Lunetta; Cicerelli, Cavuoti; Coda [[verifica: Cabianca figura due volte nella formazione del Catania, sia nella linea difensiva sia a centrocampo]].

Il primo tempo

I ritmi sono frizzanti già in avvio tra due squadre costrette a cercare il bottino pieno per esigenze di classifica. Il primo squillo è del Catania con una gran conclusione di Quaini dai venticinque metri, sventata in angolo dal tuffo di Galeotti.

Al 26′ Cardoni lancia Achik a tu per tu con il portiere avversario, ma il tentativo di dribbling dell’attaccante non va a buon fine e l’azione sfuma.

Dalla mezz’ora in poi è la Salernitana a fare la partita: grazie a un buon possesso palla offensivo arrivano un paio di occasioni per Achik, che tuttavia si perde sul più bello senza riuscire a far male. Il Catania attende l’avversario e si affida alle giocate di Cicerelli per capovolgere il fronte. Al 41′ l’esterno tiene la sfera e imbuca al centro per Cavuoti, la cui conclusione finisce di poco a lato.

Senza ulteriori chance di rilievo si va al riposo a reti bianche. È un intervallo caldo, segnato dalla contestazione dei tifosi granata all’esterno dello stadio contro la società, la dirigenza e la squadra.

La ripresa

Il secondo tempo parte in sordina, caratterizzato da diversi errori da entrambe le parti. Al 55′ il Catania sbaglia in fase di impostazione e regala un pallone sanguinoso a Achik, che tenta il tiro dalla distanza e colpisce in pieno la traversa.

È il preludio al gol: passa appena un minuto e Achik sfodera la traiettoria vincente, questa volta con il mancino dal lato opposto, firmando l’1-0. Forte del vantaggio, la squadra di casa gestisce la gara pronta ad accelerare al momento opportuno. Al 67′ D’Ursi riceve in area, ma scivola al momento del tiro e si fa murare dalla difesa.

La partita cambia impostazione nell’ultimo quarto d’ora, quando il Catania si spinge in avanti per tentare l’assalto finale.La Salernitana difende il risultato con l’organico al completo, muovendosi da un lato all’altro del campo con attenzione.Senza altre occasioni da segnalare si arriva al triplice fischio: i granata tornano alla vittoria dopo un digiuno di cinque gare.