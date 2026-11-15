Serie D: l’Ebolitana cade a Santa Maria Capua Vetere, il Gladiator vince di misura

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L’Ebolitana guidata da mister Pezzella esce sconfitta per 1-0 dal campo di Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator. A decidere la gara è la rete messa a segno da Liguori sul finale della prima frazione di gioco.

Il primo tempo

La prima occasione del match arriva dopo appena trenta secondi per l’Ebolitana con un tiro a giro di Bonavita che termina alto. Al 4′ Paudice ci prova dalla distanza, ma il pallone finisce fuori sopra la traversa. Il Gladiator risponde al 15′ con Santoro, il cui rasoterra viene deviato da Puca. Altra occasione per i padroni di casa al 23′: in area piccola Romano si coordina bene, ma Puca si distende e blocca. Il vantaggio del Gladiator arriva al 42′: Liguori, con un tiro a giro dal limite dell’area, infila la sfera nell’angolo in alto alla destra di Puca. Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo

In avvio di ripresa arriva subito una chance per il neoentrato Cirillo al 3′, ma la sua conclusione finisce di poco alta sopra la traversa. Al 22′ l’Ebolitana ha una doppia possibilità per pareggiare: su una mischia in area la difesa di casa allontana la sfera; sulla respinta Guarracino calcia dal limite e chiama al miracolo Diallo, che in tuffo devia in calcio d’angolo. Cinque minuti dopo Liguori entra in area di rigore ma calcia a lato. Al 29′ si registra una stoccata dalla distanza di Esposito con il pallone che esce di pochissimo; lo stesso Esposito ci riprova un minuto più tardi, trovando attento Diallo. Al 33′ arriva una bella parata di Puca su Iuliano, mentre al 40′ è Lazazzera a tentare la conclusione dal limite, trovando ancora pronto il portiere ospite. Dopo cinque minuti di recupero arriva il fischio finale: il Gladiator si aggiudica l’intera posta in palio