Accusato di due rapine alle poste e un tentato colpo in farmacia: arrestato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Eboli hanno effettuato una attività di arresto ai danni di un uomo accusato di due rapine e una tentata rapina. L’arresto è avvenuto in seguito all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura locale.

Le accuse

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe commesso le prime due rapine nell’ottobre del 2022 e nel gennaio del 2023 ai danni di un ufficio privato di servizio di Poste di Eboli. In entrambi i casi, l’arrestato sarebbe entrato nell’attività armato di un coltello.

La terza accusa riguarda invece una tentata rapina avvenuta il 1 dicembre dello scorso anno in una farmacia di Eboli. Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono ancora in corso per fare luce sulla vicenda.

Il provvedimento della Procura

L’uomo dovrà ora difendersi dalle gravi accuse che gli sono state mosse. L’arresto è solo la prima tappa di un processo che dovrà accertare la sua eventuale responsabilità nei fatti contestati. Si tratta di episodi di particolare gravità che causano grande preoccupazione nella comunità locale. Le forze dell’ordine, comunque, continuano a vigilare per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione.