Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 23 aprile | Cicerale in festa per San Giorgio

Il 23 aprile è una data interessante per molti motivi. In questo articolo, esploreremo gli eventi storici, le curiosità e le notizie legate a questa data, nonché i santi commemorati il 23 aprile.

Santi del 23 aprile

Il 23 aprile è associato a diversi santi e figure religiose, tra cui

San Giorgio – San Giorgio è un santo molto conosciuto e venerato, considerato il patrono di diverse città e paesi in tutto il mondo. La sua leggenda narra che abbia sconfitto un drago, simbolo del male, e liberato una città dal suo giogo. Il 23 aprile è il giorno in cui viene commemorato il martirio di San Giorgio.

San Adalberto di Praga – Vescovo e missionario cristiano, San Adalberto è noto per aver diffuso il cristianesimo tra i popoli slavi e per il suo impegno a favore della pace e della giustizia. È considerato il patrono della Polonia e della Praga e viene commemorato il 23 aprile.

Avvenimenti storici del 23 aprile

Il 23 aprile è stato anche il teatro di vari avvenimenti storici significativi. Ecco alcuni esempi:

Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore – Il 23 aprile è stato designato come la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore dall’UNESCO nel 1995. Questa giornata è dedicata alla promozione della lettura, della scrittura e della protezione della proprietà intellettuale legata ai libri.

Fondazione di San Pietroburgo – Il 23 aprile del 1703, il Zar Pietro il Grande fondò la città di San Pietroburgo, che sarebbe diventata la capitale dell’Impero russo fino al 1918. La città è nota per la sua ricca storia e la sua architettura sontuosa.

Primo libro stampato in America – Il 23 aprile del 1635, è stato pubblicato il primo libro stampato in America, intitolato “Il Libro dei Salmi” o “La Bay Psalm Book”. Il libro fu stampato a Cambridge, Massachusetts, ed è considerato uno dei tesori letterari degli Stati Uniti.

Curiosità del 23 aprile

Il 23 aprile è anche una data ricca di curiosità interessanti

Giornata mondiale del libro e delle rose – In alcuni paesi, come la Catalogna in Spagna, il 23 aprile è celebrato come la Giornata Mondiale del Libro e delle Rose. Durante questa festività, è tradizione scambiarsi libri e rose come segno di amore e affetto.

Shakespeare e Cervantes – Il 23 aprile del 1616, morirono due grandi figure della letteratura mondiale: William Shakespeare e Miguel de Cervantes.