A Valle dell’Angelo un ricco programma di eventi estivi

È di queste ore la pubblicazione del ricco cartellone di eventi approntato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Exarco scs e alcuni operatori commerciali del borgo con, al centro, musica, ballo, enogastronomia, tradizioni religiose.

“Un’alleanza strategica – afferma il Sindaco Salvatore Iannuzzi – tra le istituzioni, il terzo settore e il mondo dell’impresa per sostenere con ancora maggiore forza il progetto di rilancio turistico del nostro Borgo, iniziato nel 2020 con la nascita di Cilento Taste, centro multiservizi, e il lancio di un sistema di ospitalità diffusa, sostenuta dal Comune, che, negli ultimi due anni, ha portato centinaia di ospiti a Valle dell’Angelo, soprattutto stranieri, che, con le loro recensioni lusinghiere, non hanno mancato di esprimere soddisfazione per questa operazione”.

“È stato un piacere – afferma l’amministratore di Exarco, dott.ssa Naria Carmela Inverno – lavorare al fianco di tutta l’amministrazione Vallangiolese che ha dimostrato, in questi anni di collaborazione – di avere a cuore le sorti del Borgo e di operare con coraggio e lungimiranza”.

“L’evento clou del cartellone – spiega il primo cittadino – è una serata evento che, nel suo nome – Tarantà – porta l’acrasi di Tarantella e Tango che si uniranno per celebrare un rapporto saldo e d’amore con la comunità Vallangiolese in Argentina. Un progetto questo basato sul concetto di turismo delle radici al cui bando del Ministero degli Esteri abbiamo risposto prontamente, dopo aver concordato le attività con la senatrice argentina Alicia Mastandrea che è stata nostra ospite negli scorsi mesi”.

“C’è ancora molto da fare – conclude Salvatore Iannuzzi – ma siamo certi di avere innescato un processo virtuoso che, nei prossimi anni, aumenterà ancora, e di molto, la visibilità del nostro amato Borgo”.