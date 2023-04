A Sapri arrivano le Case dell’Acqua

Anche Sapri avrà una casa dell’acqua. Un distributore di acqua naturale o gassata opportunamente trattata, microfiltrata e refrigerata. Si tratta di un impianto moderno e tecnologicamente avanzato; in grado di fornire un servizio che rappresenta una sorta di valore aggiunto all’acqua distribuita tramite la rete del pubblico acquedotto.

L’importanza della Casa dell’Acqua

«L’attivazione delle case dell’acqua, permetterà una notevole riduzione dell’impatto ambientale, contribuendo alla riduzione della produzione di bottiglie in plastica e del conseguente inquinamento generato dalle attività di produzione e di trasporto a negozi e supermercati, di ritiro delle bottiglie utilizzate e trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio, delle operazioni di lavorazione della materia prima secondaria per la realizzazione di prodotti in plastica riciclata», fanno sapere da palazzo di città.

Non solo: «tali impianti consentono di valorizzare l’acqua di rete e si caratterizzano anche come spazi di aggregazione sociale, strumento di comunicazione tra le amministrazioni locali ed i propri cittadini».

L’avvio dell’iter

L’Ente ha dato quindi mandato al responsabile dell’ufficio tecnico di provvedere all’iter necessario per l’installazione di Case dell’Acqua, tramite partecipazione alla manifestazione di interesse di Consac che procederà agli interventi.