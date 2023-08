A Perito torna il premio culturale “Don Mimi Giulio”

La Parrocchia “San Nicola di Bari” di Perito, ha istituito nel 2016 il Premio Culturale “Don Mimi Giulio” per mantenere viva nella memoria collettiva la figura sacerdotale di Don Domenico Giulio, originario di Pattano di Vallo della Lucania e Parroco di Perito dal 1954 al 1978 e, il suo zelante e operoso ministero pastorale nella Comunità Peritese. Intende, altresì, anche attraverso attività e manifestazioni collaterali al Premio, perseguire le seguenti finalità: l’educazione e la formazione socio-culturale della Comunità; incentivare la promozione della letteratura, della cultura e delle arti; offrire ai giovani occasioni di confronto e di dialogo, attraverso una più matura e critica consapevolezza storica di riscoperta e di valorizzazione di tanti illustri conterranei, che sono fuori dai circuiti ufficiali della comunicazione e dell’informazione. ( art. 2 dello Statuto).

Il premio alla memoria del Prof. Giuseppe De Marco

La 7° Edizione (16 agosto 2023) prevede il conferimento del Premio Culturale “alla memoria” del Prof. Giuseppe De Marco, originario di Omignano Scalo.

Docente e Studioso ha orientato i suoi interessi prevalentemente su Dante, sulla letteratura italiana del Cinquecento e del Novecento. Ha collaborato con riviste specializzate nazionali e internazionali con una vasta produzione letteraria. Di particolare menzione: Il sorriso di Palinuro.

Il visibile parlare nell’invisibile viaggiare di Ungaretti, Editrice Studium, Roma 2010; per una carta poetica del sud. Sette campioni di poesia contemporanea, Federico&Ardia, Napoli 1989; le icone della lontananza. Carte di esilio e viaggi di carta, Salerno Editrice, Roma 2008.

Il concorso “Poesia dell’Anima”

Al Premio è collegato il Concorso “Poesia dell’Anima” al quale vi concorrono poeti regionali e nazionali. Il Concorso è strutturato in due sezioni: Componimenti in lingua italiana e componimenti in vernacolo cilentano. I poeti vincitori sono premiati al termine della serata del Premio.