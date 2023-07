A Pellare la prima edizione del torneo Memorial dedicato a Rafael Stifano

Dal 30 luglio prenderà il via, presso i campetti di Pellare, (via Nazionale), frazione di Moio della Civitella, la prima edizione del torneo “Memorial” di calcio a 5 + 1 dedicato al giovane Rafael Stifano Arriaga, tragicamente scomparso all’alba del 10 Aprile scorso dopo una serata trascorsa in una discoteca a Caprioli, frazione costiera del Comune di Pisciotta. Un modo per ricordare Rafael, un ragazzo molto legato alla sua Pellare, nel segno dell’amicizia e del divertimento.

Le parole degli organizzatori della manifestazione

“Siamo onorati di presentare questa manifestazione sportiva in memoria del nostro “Rafa”. – spiegano gli organizzatori – il torneo di calcio a 5 si terrà i campetti comunali di Pellare di Moio della Civitella in via Nazionale, luogo abitualmente frequentato da Rafael, la nostra speranza è che parteciperete in molti, tutti uniti nel ricordo della bellissima persona che era il nostro “Gordo”.

Le informazioni per partecipare

Ci si potrà iscrivere fino al prossimo 25 luglio, il torneo prenderà andrà in scena invece dal 30 luglio. Il costo per iscrizione è di 300 € per squadra. Previsti dei premi per primo e secondo classificato ( 1° posto 1000 € + coppa, 2° posto 500 € + coppa) e per capocannoniere, miglior portiere e miglior giocare della manifestazione,