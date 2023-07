A Castellabate la presentazione del libro di Marra sulle drag queen

Nella rassegna estiva di Castellabate il 3 agosto arriva Mariano Gallo/Priscilla per la presentazione, con dragshow, del libro di Stefania Marra “Drag Queen – Dalle Sorelle Bandiera alla Drag Race”. Mai come ora, il drag sembra essere di gran moda. Dopo le sempre più numerose apparizioni televisive e il successo della Drag Race su Discovery+ e Real Time, anche la Rai ha prodotto e registrato una trasmissione incentrata sulle drag queen. In questo contesto arriva, con tempismo perfetto, un libro che delle regine racconta la storia e i segreti. Il libro della giornalista e scrittrice Stefania Marra, si propone di fare chiarezza su un’arte ancora non ben conosciuta dal grande pubblico.

I dettagli e la data della presentazione

Nell’ambito della rassegna Castellabate 900, con il patrocinio del Comune, il libro verrà presentato il 3 agosto al Salotto Kipos Relax Cilentomania in VillaMatarazzo. Oltre all’autrice, saranno presenti il drag king Julius Kaiser e le drag queen De Víl e Ice Queen, che offriranno al pubblico un assaggio della loro arte. Ospite speciale Mariano Gallo, in arte Priscilla, attore e host di Drag Race Italia. La moderatrice sarà l’attrice e scrittrice Francesca Romana Miceli Picardi.

I contenuti del libro

Dall’Ottocento in poi, uomini con trucco e parrucco hanno calcato i palcoscenici ,subìto violenze e vessazioni, guidato storiche rivolte, animato film noti e meno noti, fino ad approdare al piccolo schermo. Proprio sul percorso del drag in tv si è focalizzato questo libro, che ha assorbito l’influenza molto camp generata dal tema. Il testo è sia un saggio che un racconto, che lambisce talvolta la biografia. Non parla solo di drag queen, ma anche di drag king, bio queen e dsi personaggi come Raffaella Carrà, Paolo Poli, RuPaul. Partendo dalle Sorelle Bandiera il libro ricostruisce uno spaccato storico e sociale dell’Italia (e della Rai) degli anni ’60-70. Tra i vari capitoli sono state inserite delle chiacchierate con le protagoniste e i protagonisti di tutto questo viaggio ed espertǝ di spettacolo e televisione (come Renzo Arbore, Pino Strabioli, Enrico Salvatori ed altrǝ). La prefazione è firmata dalle Karma B, al momento più famose drag Queen italiane insieme a Priscilla, la presentatrice della Drag Race Italia, presente tra le intervistə.