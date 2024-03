Castellabate, al via il piano dei parcheggi a pagamento per il 2024

Il Comune di Castellabate, con Delibera n.50, ha approvato il nuovo piano dei parcheggi a pagamento per l’anno 2024, proposto dalla Castellabate Servizi, a cui è affidata la gestione del servizio. Diverse le novità apportate con l’entrata in vigore del piano che incomincerà dal 29 marzo.

Le novità

Tra le principali novità si ricorda che i parcheggi a pagamento saranno operativi soltanto i fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi fino al 31 maggio.

È stata inoltre prevista una nuova area libera in Piazza Matarazzo a disco orario fino alle ore 20.00, al fine di consentire il maggior ingresso alla zona commerciale della frazione di Santa Maria.

Nella frazione di Ogliastro Marina, invece, tutte le aree saranno libere dalle ore 20.00 in poi. Presenti anche agevolazioni per i residenti e non, i lavoratori e le strutture ricettive.

Miglioramento della circolazione

L’attuale piano parcheggi predisposto per il 2024 è finalizzato a garantire e a migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare soprattutto con l’avvicinarsi dei periodi di maggior affluenza turistica. Tutte le informazioni nel dettaglio sono disponibili sul sito istituzione del Comune.