Eboli: stipulata una convenzione tra il Comune e l’università L’Orientale di Napoli

Un incontro istituzionale che è servito per stipulare una importante convenzione tra il Comune di Eboli e l'Università L'Orientale di Napoli.

La convenzione

Ieri mattina il Sindaco Mario Conte, presso la sede Universitaria, accompagnato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione Katia Cennamo e dall'Assessore alla Lucilla Polito, ha firmato, insieme al Rettore Prof. Roberto Tottoli un accordo di collaborazione tra l'Università di Napoli L'Orientale e il Comune di Eboli volto a rinsaldare un legame di collaborazione istituzioni nel solco di un legame antico e di una storia importante che ruota, anche, attorno al nome di Matteo Ripa ebolitano illustre e fondatore del Collegio dei Cinesi da cui l'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” trae le sue origini.

Le dichiarazioni

«È stato emozionante essere accolti dal magnifico Rettore prof. Roberto Tottoli, in un luogo così suggestivo e ricco di documenti storici che hanno segnato il percorso di questa prestigiosa Università, tra cui anche una mappa della Cina antica prodotta dallo stesso Matteo Ripa. Ed altrettanto lusinghiero è stato aver partecipato ad un passaggio così importante, che muove le prime mosse di una collaborazione piena di potenzialità, risorse ed occasioni per il nostro territorio. Lavorando in sinergia e fissando obiettivi comuni nell'ambito della formazione, della ricerca, della cooperazione e della promozione culturale attraverso l'integrazione tra le culture e lo sviluppo del territorio per generare modelli virtuosi di integrazione», ha detto l'assessore Katia Cennamo.