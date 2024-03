Fiaccolata per la Pace: Iniziative per commemorare le vittime di Guerra a Salerno

Il 24 marzo 2024, presso il Dopolavoro Ferroviario di via Dalmazia, a Salerno, si terrà la Fiaccolata per la Pace, un evento organizzato dalla parrocchia San Demetrio Martire in collaborazione con diverse associazioni. L'iniziativa ha l'obiettivo di commemorare tutte le vittime di Guerra e pregare per la Pace.

Un momento di riflessione e preghiera

L'evento, che avrà inizio alle ore 18:00, prevede un raduno presso il Dopolavoro Ferroviario di via Dalmazia. Qui, i partecipanti avranno l'opportunità di unirsi in preghiera e riflessione, ricordando nel silenzio tutte le migliaia di vittime causate dai terribili conflitti in Ucraina e in Terrasanta.

La simbolica fiaccolata verso la Chiesa di San Demetrio Martire

Dopo il momento di riflessione, la fiaccolata prenderà il via e si dirigerà verso la Chiesa di San Demetrio Martire. Lungo il percorso, i partecipanti porteranno le fiaccole accese come simbolo di speranza e pace. Sarà un momento di comunione e solidarietà, in cui ogni passo rappresenterà la volontà di ricordare le vittime di Guerra e di promuovere la Pace nel mondo.

Santa Messa per la Pace

Alle ore 19:00, una volta giunti alla Chiesa di San Demetrio Martire, il Parroco Don Rosario Petrone celebrerà la Santa Messa dedicata alla Pace e in ricordo di tutte le vittime di Guerra. Sarà un momento di devozione e raccoglimento, durante il quale si pregherà per la fine dei conflitti e per un mondo più armonioso e solidale.

Un appello per la Pace

L'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, che presiederà l'evento, ha evidenziato l'importanza di ricordare le vittime di Guerra e di invocare la Pace. Ha sottolineato che nessuno vince con la guerra, ma tutti ne escono sconfitti.

La Fiaccolata per la Pace rappresenta quindi un momento significativo per sensibilizzare le coscienze e promuovere un impegno concreto per un mondo migliore.