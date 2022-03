Guerra Ucraina: aumento dei prezzi, parola ai cittadini | VIDEO

AGROPOLI. Negli ultimi giorni stiamo assistendo ad un aumento dei prezzi, a seguito della guerra in Ucraina; che ha portato le persone a ribellarsi e a credere che dietro ci sia una speculazione immotivata.

L’allarme tra la popolazione ha motivazioni diverse; da una parte la preoccupazione per gli annunci dei prossimi scioperi degli autotrasportatori, dall’altro lato la paura che il conflitto possa limitare l’arrivo dei prodotti in Italia.

Si registra, quindi, una psicosi in tutto il Cilento e Vallo di Diano. Abbiamo raccolto alcune dichiarazioni di cittadini che, in queste ore stanno affrontando file interminabili per rifornire le proprie auto; assistendo ad un aumento considerevole della benzina e in generale cosa ne pensano di questo aumento delle materie prime.