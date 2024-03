Dal Parco del Cilento 2 nuovi bus elettrici e 2 motovedette per la stagione estiva

L'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni a lavoro per garantire alcuni servizi per l'imminente stagione estiva in particolare per le aree marine protette. “Abbiamo acquistato due autobus elettrici che saranno messi a disposizione delle aree marine protette di Castellabate e Costa infreschi e due motovedette che serviranno le due capitanerie di porto”.

Lo ha dichiarato ai microfoni di Infocilento il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo. Il servizio sarĂ attivo dal prossimo mese di giugno.Â