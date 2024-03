Furto nella zona industriale di Battipaglia, rubata auto ad un medico di Agropoli

Colpo nei pressi della zona industriale di Battipaglia. È accaduto nella serata di ieri quando ignoti sono riusciti a portare via un’auto appartenente ad un medico di Agropoli che ha il proprio studio in via Brodolini.

Il colpo

I malviventi hanno preso di mira una Range Rover dotata di sistemi antifurto sofisticati. Ciò non ha impedito di mettere a segno il colpo in una zona, tra ‘altro, particolarmente trafficata. Qui, inoltre, sono presenti diverse attività commerciali e uffici.

Probabile che ad agire sia stata una banda di malviventi esperti in questo genere di furti. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

La richiesta di sicurezza

Intanto dalla Piana del Sele al Cilento i cittadini continuano a chiedere maggiore sicurezza. Furti d’auto (anche di grossa cilindrata) colpi nelle abitazioni e nelle attività commerciali si susseguono ripetutamente.