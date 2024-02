Eboli: raid al tabacchi. È ancora allarme sicurezza

Non si arresta l’ondata di furti e atti vandalici messi a segno sul territorio della città di Eboli e continua l’escalation dei colpi perpetrati in centro e in periferia.

L’ultimo episodio

Questa volta i ladri hanno colpito un rivenditore di tabacchi ubicato in località Sant’Andrea: qui sarebbero stati portati via sigarette e gratta e vinci.

Per scardinare la saracinesca presumibilmente sarebbe stato utilizzato un mezzo di grossa cilindrata.

Indagano le forze dell’ordine che avrebbero acquisito i filmati delle videocamere private. Sul piede di guerra sono i residenti e i commercianti che non si sentono più al sicuro visti i ripetuti episodi che si stanno registrando nelle varie zone della città.