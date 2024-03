Albanella: Torna la 24esima edizione della storica Festa Bontà di Bufala. Fissate le date

Albanella si prepara ad accogliere la 24esima edizione della tradizionale Festa Bontà di Bufala, un evento atteso e amato da residenti e visitatori. La festa si svolgerà dall’8 al 14 agosto nella piazza principale di Matinella, offrendo un’esperienza culinaria unica e intrattenimento per tutti i gusti.

Una settimana di ottimo cibo, musica e divertimento

Durante la Festa Bontà di Bufala, gli ospiti avranno l’opportunità di gustare piatti deliziosi e gustosi preparati con prodotti locali di alta qualità. I sapori autentici della bufala si fonderanno con la cucina tradizionale locale, offrendo un’esperienza gastronomica che soddisferà tutti i palati.

Oltre all’ottimo cibo, la festa offrirà anche un ricco programma di intrattenimento. Ogni sera, gli spettacoli musicali animeranno la piazza, creando un’atmosfera coinvolgente e festosa. Gli artisti locali e ospiti speciali si esibiranno sul palco, regalando momenti di puro divertimento e allegria.

Finalità sociali e donazioni

La Festa Bontà di Bufala non è solo un’occasione per godersi cibo e intrattenimento di qualità, ma ha anche finalità sociali. L’associazione MatinelProm, presieduta da Luigi Cantalupo, organizzatrice dell’evento, si impegna ogni anno a devolvere una parte del ricavato per scopi benefici.

Negli anni passati, sono state effettuate numerose donazioni per sostenere la comunità locale. Tra queste, spiccano la donazione di 10 notebook alle scuole elementari di Matinella, la ristrutturazione e la ritinteggiatura della chiesa di Sant’Anna, la donazione del crocifisso alla chiesa di San Gennaro, l’acquisto e la distribuzione di materiali di cartoleria alle scuole e l’assistenza alle famiglie bisognose tramite l’acquisto e la distribuzione di generi alimentari.

Un invito a partecipare

Il presidente Cantalupo invita tutti a partecipare alla 24esima edizione della Festa Bontà di Bufala. “Vi aspettiamo come ogni anno a Matinella in piazza Martiri del lavoro dall’8 al 14 agosto. Vi accoglieremo con la consueta cortesia e con tanti piatti da gustare, attrazioni e spettacoli tutte le sere. Segnatevi le date e non mancate!”