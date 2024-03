Roccadaspide, impiantato pacemaker ad una donna di 101 anni al “Curto” di Polla

Una donna di 101 anni originaria di Roccadaspide è stata sottoposta all’impianto di un pacemaker presso l’ospedale “Curto” di Polla. Il responsabile di Cardiologia, Silvio Saponara, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’intervento, sottolineando la collaborazione e il supporto forniti dalla paziente durante l’operazione. Annamaria di Roccadaspide, la paziente in questione, si trova attualmente in fase di dimissioni, in quanto l’intervento prevede un breve periodo di recupero.

Soddisfazione da parte dell’equipe medica

Saponara ha evidenziato che l’equipe medica è riuscita a stabilizzare prontamente il battito cardiaco e che si provvederà alle dimissioni al termine dei tempi tecnici necessari. Nonostante l’età avanzata della paziente, Saponara ha specificato che interventi simili sono stati eseguiti con successo già da diversi anni a Polla.

Curto, punto di riferimento per il Vallo di Diano e non solo

Ha inoltre sottolineato il ruolo cruciale dell’ospedale nel servire non solo il territorio del Vallo di Diano, ma anche altri comuni della Basilicata, contribuendo così a limitare l’emigrazione dei pazienti in cerca di cure mediche.