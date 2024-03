I Dolori del Giovane Walter: un sogno cilentano al Concertone del Primo Maggio

La band “I Dolori del Giovane Walter” potrebbe calcare il palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, regalando anche al Cilento una grande emozione come quando furono gli agropolesi A Toys Orchestra a partecipare al concertone.

La band

Nata nel 2017 dalla passione del cantautore Walter Valletta, la band ha conquistato il pubblico con il suo sound pop/indie, inanellando successi e palchi prestigiosi in tutta Italia. Il loro album d’esordio, pubblicato a giugno 2023, ha confermato il talento del gruppo, che ora punta a un nuovo traguardo: il Concertone.

Come votare

Walter Valletta e i suoi compagni hanno superato le prime selezioni, ma per accedere al palco del Primo Maggio hanno bisogno del sostegno del pubblico. Votare è semplicissimo: basta cliccare sul seguente link e seguire le istruzioni.

Il Cilento si stringe attorno alla band, tifando per un successo che rappresenterebbe un’importante vetrina per la musica del territorio e un motivo di orgoglio per tutti.

Il regolamento

Il sistema di voto online garantisce la regolarità del contest, permettendo un solo voto per utente e invalidando i voti sospetti.

«Ciao amici, è la seconda volta che veniamo selezionati per poter suonare al primo maggio a Roma, vi chiediamo un aiutino, un voto per realizzare questo sogno!». Così Walter Valletta.