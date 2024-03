Grintose e determinate, le ginnaste dell’Evergym di Agropoli regnano nel campionato di Federazione

Si è appena conclusa la giornata di campionato di serie D della ginnastica ritmica Federazione Ginnastica Italiana. Ancora una volta, l’ASD Evergym di Agropoli, sale sui gradini più alti del podio. Con emozione, sacrifici e tanto lavoro, le ginnaste portano a casa ottimi punteggi. I tecnici federali, Angela e Federica Zappalà, che da oltre 10 anni lavorano nel territorio Agropolese, insieme alle loro ginnaste hanno ottenuto due primi posti nel campionato serie D Silveri FGI.

Le gare

Due erano le squadre in gara. Da un lato, le giovani allieve Astore Nicole, Orlando Elisa e Vessicchio Giorgia che si sono esibite nel collettivo di squadra a corpo libero e con l’ esercizio in successione con la fune e la palla, traguardando il primo posto nella gara “Serie D LA”.

È arrivato poi il turno delle ginnaste Open. Le ginnaste De Vita Arianna, Marrocco Chiara, Polichetti Ludovica e Serra Carmen con grinta e tenacia salgono sul primo gradino del podio nel campionato “Serie D LB”. Le stesse, concludono con uno straordinario punteggio di 10.850 nel collettivo e un ottimo punteggio di 10.550 nella coppia cerchio.

Entrambe le squadre si sono qualificate per le gare Nazionale “Ginnastica in festa ” che si terranno a giugno a Rimini.

Oltre alle agoniste in gara, nei giorni scorsi, 60 ginnaste dai 4 anni in poi, hanno ottenuto numerosi risultati nei campionati di Serie C e D ed Amatoriale Libertas. Le giovani allieve, sono pronte con la stessa grinta a scendere in pista per le gare nazionali che si terranno a Fermo dal 24 al 28 aprile.