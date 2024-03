Eboli: decennale del Club Rotary di Eboli e consegna del Premio “Bernardino Zinno”

C’è attesa a Eboli per un appuntamento culturale di elevato spessore, in termini di contenuti e di partecipazione di pubblico. Il Club Rotary di Eboli nel decimo anniversario dalla sua fondazione, celebra con una solenne cerimonia la VI edizione del Premio “Bernardino Zinno”.

L’iniziativa

L’evento culturale si svolgerà domenica 17 marzo presso l’Auditorium della Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, sul Viale Amendola di Eboli, a partire dalle ore 19:30.

La serata non solo segnerà un decennio di impegno e dedizione del Club Rotary di Eboli, ma sarà anche un’occasione per onorare la memoria del socio fondatore Berardino Zinno, per tutti Dino, professionista dalla elevata caratura umana e professionale, amico di molti e benvoluto da tanti. Avvocato del Foro Salernitano, impegnato nella promozione di diverse attività sociali e culturali.

Il premio Bernardino Zinno

In questa speciale occasione, il prestigioso premio “Bernardino Zinno” sarà consegnato al cardiochirurgo ebolitano dottore Giuseppe Di Benedetto, in riconoscimento del suo eccezionale contributo in campo medico.

La serata sarà presentata dalla Maestra Angela Clemente, mentre il pubblico sarà deliziato dal concerto parlante del maestro mandolinista Luca Petrosino.

Durante l’evento sarà rilanciata una raccolta fondi a sostegno dell’Associazione Roberto Cuomo Onlus, associazione molto cara a Dino. Un gesto di solidarietà che testimonia l’impegno costante del Club Rotary di Eboli nel supportare le iniziative benefiche e sociali della comunità locale.

«I membri del Club Rotary di Eboli sono entusiasti di accogliere ospiti e sostenitori per condividere questo momento significativo nella storia dell’associazione e della comunità. L’evento sarà un’occasione unica per rafforzare legami, riflettere sui successi passati e guardare fiduciosi al futuro», fanno sapere dall’Associazione.