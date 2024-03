Comuni Ciclabili: sono 5 i comuni cilentani pronti ad aderire

Ufficializzato un primo elenco di Comuni Ciclabili selezionati dalla Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta). Sono 5 i comuni del Cilento già in elenco e pronti ad rinnovare l’adesione. In Campania finora sono tutti appartenenti all’area del Cilento.

I Comuni Ciclabili nel Cilento

A confermare il riconoscimento Camerota, Castelnuovo Cilento, Roccagloriosa, Capaccio Paestum San Giovanni a Piro.

L’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana ambiente e Bicicletta, ha l’obiettivo di valorizzare le località, renderle più accoglienti per chi si muove in bicicletta, premiare l’impegno di chi promuove iniziative bike-friendly, ma anche incentivare i comuni italiani ad adottare politiche che favoriscano la mobilità ciclistica.

Il riconoscimento

Tutte le amministrazioni che ottengono l’attestazione, con tanto di Bandiera Gialla, entrano a far parte della nuova Guida Fiab Comuni Ciclabili d’Italia 2024.

La bandiera gialla, tuttavia, non è il solo riconoscimento dato. Ai comuni ciclabili viene assegnato anche un punteggio che va da uno a cinque ed è indicato con il simbolo di un “bike smile”.

Oltre a questo Fiab dà anche suggerimenti per migliorare di anno in anno il proprio livello di ciclabilità, indicando quali possano essere gli interventi da intraprendere per raggiungere tale obiettivo.

La Fiab

La Fiab è la più organizzata associazione ciclo-ambientalista sul territorio italiano e conta oltre 140 associazioni e circa ventimila soci attivisti. Obiettivo dell’associazione è quello di promuovere il tema della mobilità in bicicletta, dal percorso urbano al turismo su due ruote. Tra le varie iniziative, da cinque anni, la Fiab ha iniziato ad assegnare alle amministrazioni più bike-friendly il riconoscimento della bandiera gialla che identifica e definisce un comune “ciclabile”.