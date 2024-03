Rifiuti abbandonati in una zona rurale di Controne: rabbia e indignazione tra i residenti

In un’area di località Piana, non molto distante dalle rive del Calore, era evidente il degrado causato dall’azione di alcuni incivili che vi avevano lasciato rifiuti di ogni genere da fazzoletti sporchi e usati, a flaconi di plastica. A ripulire l’area ci ha pensato Angelo Ferrante, giovane residente del posto che, passando nella zona e notando la situazione, si è armato di appositi sacchi per l’immondizia e di guanti e ha rimosso rapidamente i rifiuti per poi provvedere a conferirli nella maniera corretta.

L’allarme tra i residenti

“Non è la prima volta che mi ritrovo a pulire i rifiuti lasciati in giro da persone incivili. Non riesco a capire perché qualcuno compia gesti del genere visto che il servizio di raccolta dei rifiuti passa, oramai, dinanzi alle abitazioni di tutti” ha dichiarato Angelo.

Rabbia e indignazione

Le immagini dei rifiuti abbandonati hanno suscitato l’indignazione della comunità di Controne che ha condannato fermamente il gesto degli incivili e ha espresso apprezzamento per l’azione di Angelo.