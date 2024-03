Tris del Sapri al Sant’Antonio Abate: Del Sorbo esulta all’esordio casalingo

Il Sapri conquista tre punti pesantissimi nel recupero della 24esima giornata del Campionato di Eccellenza girone B, battendo il Sant’Antonio Abate per 3-0. I biancazzurri superano una diretta concorrente per la zona play out e si portano a +5 sulla zona calda.

La partita

Primo tempo di sofferenza per il Sapri, che al 30′ rischia grosso: rigore per il Sant’Antonio Abate, ma Colella si supera e respinge la conclusione di Maravolo. Del Sorbo cambia lo scacchiere tattico e i padroni di casa prendono le misure degli avversari. Poi la strigliata negli spogliatoi si rivela fruttuosa.

Al 20′ il vantaggio con Baca, che lascia partire un tiro imparabile dal vertice dell’area. Quattro minuti dopo, Titarelli raddoppia su punizione. Al 31′ la doppietta di Baca chiude definitivamente la partita.

Prossimo impegno

Il Sapri tornerà in campo domenica 12 marzo per la sfida contro il San Giorgio a Scafati.