Giungano, campo sportivo nel degrado: botta e risposta tra maggioranza e opposizione

“Il campo sportivo in Via Piana è ormai da tempo dismesso e versa in una situazione di persistente e vergognoso degrado. Il Comune di Giungano, ovviamente, piuttosto che immaginare una riqualificazione dell’area ha pensato bene di farsi sfuggire l’opportunità di recupero, derivante dal “Fondo sport e periferie 2023”, peraltro utilizzato da comuni limitrofi come Capaccio – Paestum e Trentinara”, questa la denuncia dell’opposizione.

Ad intervenire, il sindaco di Giungano, Giuseppe Orlotti, che, ai nostri microfoni, ha fatto luce sulla questione.