“Donne per la pace”: un evento per la celebrazione della festa della donna ad Agropoli

Il prossimo 8 marzo ad Agropoli si terrà “Donne per la pace” un evento dedicato alla celebrazione della Festa della Donna, organizzato con cura e passione dalla dottoressa Elvira Serra.

L’evento

L’incontro sarà un’occasione per discutere su temi cruciali come la pace, arricchiti da spazi dedicati alla riflessione, alla danza, alla musica e alla poesia. Sarà un’opportunità per riflettere insieme su questioni di rilevanza sociale e civile, offrendo uno spazio prezioso per la condivisione di idee ed esperienze.

Il momento clou della serata sarà la consegna del prestigioso Premio Donna 2024, che premierà l’impegno sociale e civile di donne che si sono distinte per il loro contributo alla comunità.

Tra i presenti ci saranno i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, del sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, dell’assessore alle politiche sociali, Maria Giovanna D’Arienzo e dell’organizzatrice e delegata al rapporto con gli Enti, Elvira Serra.

L’evento sarà moderato da Milena Esposito, scrittrice ed editrice de “L’Argolibro”.

L’appuntamento

L’appuntamento è venerdì 8 marzo alle ore 18:30 presso l’oratorio della Chiesa Madonna delle Grazie “Sala Giovanni Paolo II”.

Per concludere in bellezza questa serata all’insegna della valorizzazione femminile, è previsto un coinvolgente intrattenimento musicale che saprà regalare emozioni e momenti indimenticabili a tutti i presenti.