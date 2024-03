Cilentana, “tempi certi per la riapertura”: Anas risponde al consigliere Pellegrino

Nonostante si tratti di un lavoro tecnicamente complesso che prevede, tra l’altro, il sollevamento dell’impalcato e la ricostruzione del giunto di dilatazione, l’Anas conferma di voler mantenere l’obiettivo prefissato di rendere fruibile la SS18 Cilentana entro la prossima Pasqua. Lo ha comunicato la Direzione tecnica di Anas al consigliere Tommaso Pellegrino in riscontro alla nota scritta che il Capogruppo di Italia Viva le scorse settimane aveva inviato alla Struttura territoriale per la Campania per chiedere quali fossero i tempi certi di ultimazione dei lavori. Forti i disagi che la chiusura dell’asse viario, da mesi, arreca ai residenti e all’economia del Territorio.

La dichiarazione

“Sono felice – ha dichiarato Pellegrino – di poter condividere con i miei concittadini l’impegno dell’Anas a riaprire il viadotto Acquarulo, l’asse viario più importante che collega la cittadina di Vallo della Lucania con i piccoli comuni delle Aree Interne. Ringrazio la Direzione tecnica di Anas che nel ricevere la mia nota ha compreso la necessità di dare risposte chiare alle istanze di un Territorio che da mesi soffre gravi difficoltà con forti ripercussioni anche alle attività commerciali. Viglieremo affinché gli impegni assunti dall’Anas vengano rispettati”, ha concluso Tommaso Pellegrino.